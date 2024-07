Spiagge libere inclusive: dove sono a Genova e come prenotare l'accesso

Riapre domani la spiaggia libera inclusiva degli ex Capo Marina, con un presidio di Genoa Sea Inclusion, il progetto realizzato da Comune di Genova e Bagni Marina Genovese per garantire a tutti l’accesso alle spiagge del litorale genovese, attraverso la realizzazione di spazi attrezzati e il supporto di personale idoneo e formato a tale scopo. Il servizio è rivolto a persone con disabilità motoria, fragilità, anziani e mamme con bambini.

Cosa sono e dove si trovano le spiagge inclusive

Il servizio viene offerto, a titolo gratuito, presso otto spiagge che possono essere allestite con: lettini adatti ad accogliere persone con disabilità motorie, spazi coperti da ombrelloni o gazebo, piscinette per rinfrescare gli utenti, passerelle in pvc che garantiscono l’accesso alla spiaggia e il collegamento ai servizi igienici, alle docce e a spogliatoi. Inoltre, sono messe a disposizione sedie Job o Sand & Sea per l’accesso al mare.

Le spiagge libere inclusive a disposizione delle persone con disabilità e a ridotta capacità motoria sono: Vernazzola; “Tritone” di Sturla; Boccadasse; “San Giuliano” ed ex Capo Marina di corso Italia; “Easy Beach” di Pegli; “Janua” di Vesima; “dei Bambini” di Voltri.

Come prenotare l'accesso

L’accesso senza prenotazione è consentito presso le spiagge “San Giuliano” e Boccadasse. Per le altre spiagge (Vernazzola; “Tritone” di Sturla; ex Capo Marina di corso Italia; “Easy Beach” di Pegli; “Janua” di Vesima; “dei Bambini” di Voltri) la prenotazione è obbligatoria attraverso il servizio online a questo link.

In sede di prenotazione, sarà necessario fornire i dati utili all’erogazione del servizio (nominativo, spiaggia di interesse, e-mail, fascia oraria desiderata scelta tra 9 – 14 oppure 14 – 18).

La prenotazione, in base ai posti disponibili sul momento, è immediata accedendo all’applicazione nella sezione dedicata: subito dopo la prenotazione, l’utente riceverà un’e-mail di conferma. Il servizio è gratuito.

Ulteriori info sull'apposito sito internet o telefonicamente, per chi ha meno dimestichezza con le nuove tecnologie, al 375-8571798 (numero unico per informazioni e supporto su tutte le spiagge relative al servizio. Infine, per aiutare l’utenza più fragile è stato predisposto un apposito servizio di ascolto. Il responsabile del progetto “Spiagge Inclusive” potrà essere contattato con le seguenti modalità: