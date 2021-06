Spiagge, il Comune schiera i mezzi acquatici per il pattugliamento

Una moto d’acqua e una motovedetta entreranno in funzione ogni weekend per tutta l’estate

Ci saranno anche due mezzi acquatici a pattugliare le spiagge genovesi per l’estate 2021.

Il Comune ha infatti investito in una moto d’acqua e in una motovedetta, che saranno dati in dotazione agli uomini della Protezione Civile per controllare il litorale e intervenire in caso di necessità.

I due nuovi mezzi saranno presentati venerdì al Porto Antico dall’assessore Matteo Campora e dal consigliere delegato alla protezione civile del Comune, Sergio Gambino, insieme con i presidenti del Municipio Levante, Francescantonio Carleo, e del Municipio Ponente, Claudio Chiarotti. I mezzi saranno in servizio ogni fine settimana per tutta l’estate, come già accade in altre città italiane.