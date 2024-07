Posizionati gli specchi nel "gabbiotto immondo" di piazza Portello

Il vano ascensore di piazza Portello è stato ricoperto di specchi. Come già annunciato nei mesi scorsi, il pilone in cemento armato, ribattezzato dall'ex sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi un "gabbiotto immondo", è stato abbellito grazie al concorso di idee vinto dal raggruppamento di architetti di Roma rappresentato da Simone Di Benedetto, Fiamma Ficcadenti, Maria Cecilia Daniele e Edoardo Ferrari.

La commissione nominata per la selezione del vincitore del concorso era composta da: Dott. Enrico Vassallo (Presidente della Commissione ed in rappresentanza del Ministero della Cultura), Dott. Davide Livermore (in rappresentanza del Comune di Genova), Prof.ssa Alessandra Gagliano Candela (in rappresentanza dell’Accademia Ligustica di Belle Arti), Arch. Matteo Rocca (in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti di Genova), Ing. Davide Viziano (in rappresentanza di Progetti e Costruzioni Spa), e quale invitata permanente Prof.ssa Carmen Andriani (in rappresentanza dell’Università di Genova).

Le proposte giunte erano 77. “L’elevato numero di proposte pervenute ha comportato un’approfondita analisi per l’individuazione del vincitore. – dichiara la commissione – Il raggruppamento di architetti vincitori ha proposto di rivestire il volume dell’ascensore uscente con pannelli a specchio altamente riflettenti per permettere una nuova connessione visiva tra la città e i suoi abitanti, creando una sorta di 'portale' visivo, mettendo in comunicazione punti diversi della piazza che vengono proiettati a distanza sui 4 lati del volume dell’ascensore”.

La proposta vincitrice è stata approvata dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova.