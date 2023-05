Voltri, dopo l'evento degli studenti, la gara dei sub per ripulire i fondali: attesi 200 volontari

Dopo i trecento studenti dell'istituto comprensivo Voltri 1 che nei giorni scorsi hanno ripulito le spiagge della delegazione, adesso tocca ai sub: "Spazzapnea" torna per la quinta edizione sabato 10 giugno, sul litorale vicino a piazzale Dagnino. Si tratta di una gara subacquea a squadre di raccolta differenziata in apnea, con lo scopo di recuperare i rifiuti in mare e sulla spiaggia. Non solo Genova, che vedrà la partecipazione di circa 200 volontari: l'evento si terrà anche a Marina di Pisa, Mola di Bari, Roma, Ustica e Torre del Greco. Nel capoluogo ligure, insieme ai volontari saranno presenti anche la campionessa del mondo di sci e apneista Laura Pirovano e l'influencer Giorgia Mondani.

Lo svolgimento della gara: orari e premiazioni

La convocazione degli atleti è prevista per le 8, e la gara avrà inizio alle 9,30. La manifestazione è aperta a tutti e si svolgerà a squadre di tre persone (potranno essere composte tra tre apneisti, oppure due apneisti e un raccoglitore a terra, oppure tre raccoglitori a terra): per tre ore, saranno impegnati oltre 200 partecipanti. I fondali a disposizione sono quelli davanti le associazioni di Utri Mare.

Una volta che le squadre saranno tornate alla base iniziera? il conteggio dei rifiuti. Alle ore 13 si svolgera? il pranzo offerto dall’organizzazione con il contributo di Priano, Coop, Pesto di Pra? e Marinetta. Alle ore 15 la premiazione.

Al termine della manifestazione, anche Voltri potrà fregiarsi della bandiera "Spazzapnea Missione fondali puliti" che ha la durata di un anno.

Spazzapnea: la storia

Ideata a Genova nel 2018 Spazzapnea ancora una volta permettera? ai partecipanti di trasformarsi in veri e propri “spazzini del mare” e competere immergendosi in apnea o camminando sui litorali per recuperare la maggiore quantita? possibile di rifiuti.

Le indiscusse finalita? ecologiche e ambientali hanno permesso all’Ovd di aggiudicarsi il primo posto in classifica per i progetti reality dedicati al pianeta ai Genova Global Goals Award e hanno convinto Apnea Academy e Wwf Italia a includere la gara negli eventi ufficiali della Scuola di formazione e all'interno della progetto Ri-Party-Amo con l’obiettivo di ripristinare lo stato naturale di spiagge, fiumi e fondali.

La manifestazione vanta la collaborazione della Guardia Costiera e prevede il sostegno oltre di Wwf anche di Amiu, entrambe presenti sul territorio con attivita? per bambini e workshop dedicati all’ecosostenibilita?.

Sensibili alla causa Oris, Mares, Lowrance, Cambiaso Risso, Petercom, Edilizia Acrobatica, Osculati, Genoa Cfc, Iren, Gasmarine, Forgas, Y40 e Professione Droni hanno deciso di contribuire alla valorizzazione dell’ambiente marino affiancando l’associazione Spazzapnea nell’assistenza logistica dell’evento su tutto il territorio nazionale.

Dal 2023 Spazzapnea Odv collabora al progetto SeaCleaner, progetto di citizen science di censimento dei rifiuti antropogenici in ambiente marino. I dati raccolti, con Spazzapnea, verranno quindi condivisi in un database scientifico fornendo un contributo importante, a livello nazionale, sulla mappatura e censimento dei rifiuti presenti in mare.