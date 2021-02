Panchina dell'amore con vista mare

Da oggi, venerdì 12 febbraio 2021, a Sori gli innamorati hanno a disposizione una panchina dell'amore tutta per loro. Realizzata con tanta buona volontà, troneggia davanti allo stupendo panorama del piccolo borgo e all'immensa distesa di mare che si fonde all'orizzonte con le Alpi Liguri.

Gli innamorati qui potranno realizzare uno scatto originale in un angolo di Paradiso. Da qui, in alcune giornate di cielo terso in cui le nuvole sono spazzate via dal vento di tramontana, pochi istanti prima del tramonto o alle prime luci dell'alba è possibile vedere la Corsica.

Viviamo Sori è la scritta che campeggia su due cuori che si abbracciano. La panchina è posizionata sulla Via Aurelia, poco dopo il paese di Sori, procedendo verso levante.