"Sopravvissuti": le location della serie tv di Rai Uno, tra Matitone e Porto Antico

Tanti genovesi, nella serata di ieri, lunedì 3 ottobre, hanno guardato le prime due puntate di "Sopravvisuti", la serie tv ambientata nel capoluogo ligure in onda su Rai Uno.

Hanno preso dunque il via le avventure dei naufraghi: la trama spiega che l'"Arianna", un'imbarcazione a vela di grandi dimensioni, nel suo tragitto da Genova alle isole Canarie, a causa di una tempesta scompare dai radar. Dopo un anno alla deriva, il relitto viene ritrovato sulle coste africane, ma dei dodici passeggeri a bordo ne tornano a casa solo sette, profondamente cambiati e tutti legati da un terribile segreto. Cos'è successo nel giro di quest'anno?

Chi ha visto le prime due puntate, oltre a diverse viste panoramiche di Genova, ha potuto riconoscere salita Pollaiuoli, il Porto Antico (con anche alcune scene all'ultimo piano del silos dei Magazzini del Cotone) che gioca un grande ruolo essendo la location della partenza dell'"Arianna", inoltre corso Italia che si vede dalla casa del protagonista interpretato da Lino Guanciale.

Le puntate andate in onda nella prima serata si possono rivedere a questo link.

La serie tv ha giocato con le ambientazioni, alcune delle quali fittizie: è il caso dell'hangar dell'aeroporto in cui i sopravvissuti si riuniscono con i parenti, che in realtà è il padiglione B Jean Nouvel della Fiera, e della questura che - se nella realtà è in via Diaz - per "Sopravvissuti" è stata spostata all'interno degli uffici comunali del Matitone.

"Sopravvissuti" e "Blanca": due visioni diverse di Genova

A proposito della Questura, anche per "Blanca" - altra fiction Rai di successo ambientata a Genova - era stata spostata, in quel caso nelle ex lavanderie del porto.

Il paragone viene spontaneo: mentre in "Sopravvissuti" - e in parte anche nella serie Sky "Petra" - Genova è una bella cornice, in "Blanca" la Superba è davvero qualcosa di più di uno sfondo. La detective ipovedente, infatti, ha portato nelle case degli italiani una città colorata, solare e giovane, decisamente più protagonista, con tanti scorci anche meno noti e che hanno saputo incuriosire i telespettatori. Non mancavano, infine, attori genovesi come Enzo Paci nel ruolo del commissario Bacigalupo, a portare una ventata di inconfondibile "genovesità" anche nella parlata.