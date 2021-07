La Sopraelevata cambia volto con la street art: al via il progetto 'Repicta'

Sono partiti i lavori del primo lotto di ‘ Repicta ’, il progetto di rigenerazione urbana che, attraverso la street art punta a cambiare il volto della Sopraelevata Aldo Moro trasformandola in una gigantesca opera d’arte urbana.

Il progetto coinvolge alcuni tra i più noti muralisti nazionali e internazionali e si articola in quattro lotti. In previsione di un consistente intervento di manutenzione della Aldo Moro, programmato per il prossimo anno, si è deciso di iniziare a decorare un tratto che non sarà interessato dai lavori, ovvero il segmento dello svincolo che dalla Sopraelevata conduce a via delle Casacce, e che comprende la prima parte aperta della sotterranea.

La parte interessata dall’opera è stata quindi preparata con un intervento di ’idropulizia a caldo delle pareti, ed è poi stato steso il fondo. A dipingervi sopra è l’artista Greg Jager, con il supporto e l’assistenza tecnica dell’associazione Linkin’art. L’opera dovrebbe essere terminata entro la fine di luglio, e il secondo lotto del progetto è previsto per il prossimo anno, al termine dei lavori di manutenzione.

“Grazie a Repicta, che in latino significa ‘ridipingere’, questa arteria fondamentale per il traffico cittadino rinnoverà il suo look vestendosi di colori e di immagini - ha detto l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso - La Sopraelevata avrà dunque il doppio ruolo di strada a scorrimento veloce e di installazione artistica, a testimonianza della storia di una città capace di trasformare il volto di un’infrastruttura nata negli anni ’60 del Novecento in un capolavoro di street art”.

Greg Jager è nato a Roma. Astrattista e decoratore di grandi superfici, ha esposto in numerose gallerie e ha firmato grandi progetti di decorazione urbana in varie località europee, tra cui Madrid, Parigi, Barcellona e Atene.