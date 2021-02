Riprese tv al Porto Antico, chiusa uscita della Sopraelevata

Un set allestito nella zona di piazza Cavour ha portato alla chiusura della rampa in direzione levante. Qualche disagio al traffico

Disagi al traffico martedì mattina in zona Porto Antico per un set cinematografico allestito nei pressi di piazza Cavour.

Le riprese hanno portato alla chiusura della rampa di uscita della Sopraelevata che porta a Cavour in direzione levante, con conseguenze sulla circolazione. Code e rallentamenti sono registrati anche in piazza dell’Annunziata a via Gramsci.

Nelle scorse settimane il Porto Antico ha ospitato le riprese di “Sopravvissuti”, serie diretta da Carmine Elia che conta tra gli interpreti italiani Lino Guanciale, Barbara Bobulova, Camilla Semino Favro, Vincenzo Ferrera, Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Fausto Maria Sciarappa, e Alessio Vassallo.

La serie è ambientata tra Roma e Genova, con set al Porto Antico, al padiglione Jean Nouvel, al Palasport e alle Marine dell’area fieristica, e racconta la storia del naufragio di una barca a vela. Le riprese sono iniziate a novembre, per circa 23 settimane di lavori.