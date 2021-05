Incidente in Sopraelevata e cantieri in autostrada: viabilità (ancora) nel caos

Inizio settimana difficile sia in città sia sul nodo autostradale: gli aggiornamenti sul traffico

Dopo un weekend (relativamente) tranquillo, la settimana inizia nuovamente all’insegna delle code e del traffico sul nodo autostradale ligure e anche in città, complice alcune auto in panne e un incidente che si è verniciato intorno alle 8.

Sul fronte viabilità ordinaria, i problemi in Sopraelevata sono stati causati principalmente da alcuni veicoli in avaria che hanno rallentato il traffico e da un incidente che si è verificato sulla careggiata lato mare, fortunatamente senza feriti: poco dopo le 8 la Aldo Moro era praticamente paralizzata in direzione Foce.

Ripercussioni anche in autostrada, soprattutto al casello di Genova Ovest, che si sommano alle code causate dai cantieri. Ecco la situazione poco dopo le 8.30:

- in A12 coda tra Nervi e Recco in entrambe le direzioni e tra Genova est e il bivio con la A7 Milano-Genova

- in A10 4 km di coda tra il casello di Pegli e il bivio con la A7

- in A7 coda tra Bolzaneto e Sampierdarena

- in A26, coda di 2 km tra il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia e Masone per incidente