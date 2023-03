Genova si mobilita per Sofia: le iniziative per sostenere la ricerca, dal gelato agli hamburger

“Mi presento, mi chiamo Sofia Sacchitelli, ho 23 anni, sono di Genova e sono una studentessa di medicina del quinto anno”. Comincia così l’appello della ragazza genovese colpita dal raro angiosarcoma cardiaco, che in poche settimane è riuscito a toccare e mobilitare centinaia di persone.

Sofia, dopo essere venuta a conoscenza della diagnosi di questo tipo di tumore maligno molto aggressivo, ha deciso di fondare l’associazione Sofia nel cuore. Attraverso una raccolta fondi, la giovane studentessa vuole portare avanti un progetto di ricerca scientifica per migliorare la qualità di cura e ampliare l’offerta terapeutica per i pazienti affetti dal suo stesso male. Sulla sua nuova pagina social @sofianel cuore racconta la sua storia e i suoi progetti, indicando il codice IBAN è IT56 M030 6909 6061 0000 0194 003 a cui fare la donazione.

Diverse attività e associazioni del territorio si sono mobilitate nel corso di queste settimane per sostenere la ricerca di Sofia nel Cuore, avvicinandosi al progetto ciascuno e proponendo modi alternativi per avvicinarsi alla racolta fondi, chi con biscotti, chi con hambuerger e chi con cene benefiche, ciascuno tramite le proprie peculiari modalità.

La Moucca, hamburgeria “slow fast food” in piazza della Vittoria, scrive sulle sue pagine social: “Nella giornata dell'8 marzo noi non organizzeremo nulla per la Festa della Donna. Soltanto un omaggio a questa splendida ragazza che sta lottando. Con tutta sé stessa. Aiutateci! Per un giorno cambieremo il nome del nostro cavallo di battaglia ‘Superclassico’ in ‘SuperSofia’. Tutti coloro che lo acquisteranno devolveranno l'intero importo a Sofia e alla sua battaglia”.

La Pasticceria Valle in via Caprera presenta la sua cialda di cioccolato a forma di cuore creata appositamente per il progetto. Il costo è di 5 euro e l’intero ricavato verrà devoluto all’Associazione di Sofia.

Sulla sua pagina Instagram, il panificio Le Fornarine pubblica una foto accompagnata dalla descrizione: “Appena sfornati! Ecco i biscotti di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa. Da lunedì disponibili alla bakery in via Cecchi. Il costo è di 5 euro e il ricavato andrà tutto a @sofianel_cuore ! Vi aspettiamo numerosi!”. Pochi giorni dopo, in un video presenta l'alzatina ricca dei nuovi biscotti decorati e impacchettati.

L'associazione Rotaract Club Genova propone invece una cena a base di gelato, in collaborazione con il ristorante Cibus13, il cui ricavato verrà devoluto alla raccolta fondi di Sofia nel Cuore. Venerdì 31 marzo alle ore 20.30 è in programma l'evento Two gust is megl che one, in via di S. Bernardo 82r, i con una cena gourmet in cui il gelato sarà l’ospite d’onore di ogni piatto, dall’antipasto al dolce.