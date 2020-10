Smart working prima, dopo e durante la pandemia: «Così Genova sta vincendo la sfida»

Tra i tanti aspetti della società e della vita di tutti i giorni che la pandemia da coronavirus ha cambiato, c’è anche il modo di lavorare. L’espressione “smart working”, che sino a qualche mese fa era conosciuta soltanto da una parte del mondo del lavoro, è adesso diventata di uso comune e si è meritata anche una menzione nei dpcm del governo sulle misure di contrasto alla diffusione del virus.

Il cosiddetto “lavoro agile” è infatti uno degli strumenti che il governo ha caldamente incoraggiato a utilizzare le aziende private, imponendolo invece al 50% per il pubblico. Un modo per limitare gli spostamenti e garantire l’ormai famosa distanza sociale, evitando di affollare mezzi di trasporto e posti di lavoro, sia durante il lockdown integrale, quando la necessità era di tenere a casa più persone possibile, sia in questi giorni (come da dpcm del 24 ottobre) in cui i contagi hanno iniziato a risalire vertiginosamente.

Smart working, Genova esempio virtuoso dal crollo del ponte

Lo spartiacque nel mondo del lavoro italiano è arrivato il 23 febbraio 2020, con l’approvazione di un decreto legge che imponeva il ricorso allo smart working nelle aziende in cui era possibile utilizzarlo. E se molte aziende e datori di lavoro, oltre che lavoratori, hanno dovuto iniziare a fare i conti con una realtà nuova che risponde a regole precise (anche se di fatto non del tutto regolamentate giuridicamente), a Genova l’impatto è stato meno potente che in altre città italiane. Questo perché già dalla caduta del ponte Morandi lo smart working era stato utilizzato da Comune e Regione per agevolare tutti quei lavoratori rimasti isolati a causa della rivoluzione della viabilità. Un lavoro che ha coinvolto pubblico e privato, affiancato dalla creazione di una figura unica nel genere in Italia, i “red worker”, lavoratori pubblici che in caso di allerte arancioni o rosse lavorano automaticamente da casa in sicurezza, senza dover prendere permessi o ferie.

“Mente” dietro la rivoluzione digitale del Comune di Genova è stata Arianna Viscogliosi, assessore al Personale e alle Pari Opportunità della giunta Bucci sino al settembre del 2019. Oggi Viscogliosi, avvocato per l’Ente Ospedaliero Galliera, continua a restare una fervente sostenitrice dello smart working, a patto che venga inteso come ciò che è: non lavorare da casa, ma lavoro agile, che sono due cose «molto diverse»

«Oggi al Galliera siamo in smart working al 50%, così come la Regione - spiega Viscogliosi - più o meno tutti gli enti pubblici lo stanno utilizzando, a Genova non è una novità grazie al grosso lavoro fatto nel 2017-2018-2019, anni in cui avevamo già avviato un progetto di rete cittadina pubblico-privato in cui rientrava quasi tutto il pubblico sotto la regia del Comune, e poi Camera di Commercio, Università, Alisa, Asl 3, il Galliera e diversi privati: l’Istituto Italiano di Tecnologia, Siemens, Costa Crociere, Tim, Esaote, il Rina. Abbiamo creato una rete molto partecipata, ci incontravamo regolarmente per scambiarci le buone pratiche e abbiamo spinto un po’ all’utilizzo dello smart-working. Con il crollo del ponte avevamo già iniziato a pensare diversamente, e con il lockdown gli enti erano preparati».

Lockdown e smart working

Un ulteriore spinta a sfruttare lo smart working è arriva indirettamente tramite lockdown: se da un lato aziende pubbliche e private si sono viste costrette a ricorrervi, la delibera ha alleggerito soprattutto per il pubblico la procedura per chiederlo, e oggi, come spiega ancora Viscogliosi «è più facile per l’ente, che fa un provvedimento e i dirigenti dei vari uffici devono solo autorizzare le richieste dei dipendenti. E non possono rifiutarle: sino al 50% della forza lavoro deve essere in smart working».

La resistenza da parte dei datori di lavoro sul territorio genovese, ammette l’ex assessora, è stata parecchia: «Ho dovuto lavorare moltissimo con i direttori generale e i dirigenti delle varie strutture, spiegando le potenzialità e l’importanza di uno strumento che all’epoca non era ancora obbligatorio. Per il sindaco però era importante farlo, e c’era la richiesta di adeguarsi all’indicazione politica. Ho lavorato molto di sensibilizzazione e alla fine il progetto ha prodotto una rete molto ampia. L’emergenza covid è stata un acceleratore anche per lo smart working».

Anche la resistenza da parte dei lavoratori è stata vinta per cause di forza maggiori, e il dato interessante secondo una ricerca condotta da Variazioni (azienda mantovana specializzata in smart working che ha condotto uno studio sull’argomento ad aprile 2020) su un campione di 15.000 persone, quasi 9 lavoratori su 10 vorrebbero continuare a lavorare in smart working, mentre circa 8 manager su 10 ne consigliano l’adozione. Le ragioni sono diverse: non soltanto la possibilità di gestire e ottimizzare tempi e spazi, ma anche in termini di costi e risparmi economici (sopratutto per il datore di lavoro) e di impatto ambientale, con (per citare solo un aspetto) meno mezzi privati in circolazione per gli spostamenti.

Costi, straordinari, rimborsi: i nodi da sciogliere

Ovviamente restano molti nodi da sciogliere, e per Viscogliosi uno fondamentale è quello della differenza tra home working, che significa banalmente lavorare da casa, e smart working, che non sono sinonimi e non dovevo diventarlo né per il datore di lavoro né per il lavoratore: «Lo smart working non dovrebbe essere legato alla casa come luogo esclusivo di lavoro - sottolinea Viscogliosi - una persona in smart working dovrebbe lavorare ovunque, e se fossimo una città che fa molto marketing si potrebbe fare una campagna di sensibilizzazione, magari mostrando una persona con un computer al mare, spiegando che a Genova si può lavorare anche così».

Lo smart woking non dovrebbe insomma essere legato al luogo di residenza, né essere rigido in termini di orari e giorni, visto che il termine stesso indica “agilità”: «Quello che abbiamo vissuto in lockdown era emergenziale, e in molti casi era home working, perché è uno strumento di distanziamento. Il lavoro agile non dovrebbe essere applicato tutti i giorni della settimana - prosegue Viscogliosi - dovrebbe essere facoltativo e incentivato, prevedere la possibilità di scegliere quanti giorni usarlo e fornire luoghi in cui i lavoratori possono usare spazi comuni per riunioni e altre necessità».

Un esempio virtuoso è quello del Rina, che ha aperto una nuova, grande sede in via Cecchi con 400 dipendenti e meno postazioni: questo perché si basa su un sistema di turnazione che consente ai lavoratori di scegliere il giorno in cui andare in sede, e prende spunto dal modello nordico in cui si punta su spazi di coworking, in cui spesso non ci sono uffici affidati a singole persone ma uffici che possono essere prenotati in caso di necessità.

«È chiaro che ci sono poi altri nodi da sciogliere - sottolinea Viscogliosi - Uno importante riguarda proprio gli spazi, è chiaro che durante il lockdown ci si è ritrovati a lavorare a casa, non in maniera ottimizzata e senza i giusti strumenti, magari con figli e compagni con cui fare i conti e dividere attrezzature e spazi. Ma lo smart working, se applicato nel vero senso della parola, funziona diversamente».

Un altro tassello da sistemare riguarda i costi: se per l’azienda si tratta spesso di risparmio in termini di spese vive - la luce, il riscaldamento, la mensa - per il lavoratore in alcuni casi possono aumentare, per installare una connessione abbastanza potente, per pagare bollette domestiche più care, per provvedere a pasti che possono, in regime di lavoro normale, arrivare da buoni pasto o mense.

«Al momento siamo in una fase molto primaria, e credo che i sindacati da questo punto di vista dovranno muoversi - prosegue Viscogliosi - Ci sono anche temi ancora più forti tra i privati, come il diritto alla disconnessione: ci sono persone che lavorano da casa e vanno avanti a oltranza, finendo per fare straordinari non riconosciuti né pagati. Nel pubblico invece ci sono garanzie, non sei sempre reperibile come capita in certi ambienti lavorativi. La legislazione in questo momento è molto indietro, ed è complesso e inopportuno parlarne adesso, momento in cui c’è un grande divario tra pubblico e privato. Quando la pandemia finirà e lo smart working verrà attuato come dovrà essere, in modo facoltativo e con garanzie, allora bisognerebbe mettere in campo tutte le conoscenze e dare una regolamentazione definitiva».

Genova, con la sua nomea di città “vecchia”, è in realtà molto virtuosa: «Abbiamo lavorato moltissimo - conclude Viscogliosi - soprattutto nell’ultimo anno del mio assessorato, avevo chiesto a Roma se potevamo essere riconosciuta come città più virtuosa, a marzo ci sarebbe addirittura stata la giornata nazionale dello smart working proprio da noi come riconoscimento».

Regione Liguria, a settembre l'85% dei dipendenti in smart working

I numeri, in Regione Liguria, confermano quanto detto sinora: a febbraio 2020 i lavoratori che svolgevano parte della prestazione lavorativa in smart working erano circa 80. All'inizio del lockdown, in pochi giorni, sono stati messi in smart working emergenziale oltre 1200 lavoratori, e al 15 settembre erano 1231, circa l'85% dell'intera forza lavoro dell'ente. Dopo il 15 di settembre sono state ripristinate le modalità ordinarie, 2 giornate alla settimana, (salvo gestire situazioni di contagio o potenziale contagio ed esclusi i lavoratori fragili che sono in smart working 5 giorni su 5) ma con alcune modifiche alla disciplina dell’istituto per renderne più flessibile la fruizione.

A settembre è stato quindi chiesto ai dipendenti di aderire nuovamente in modalità semplificata all’istituto, e in pochi giorni sono arrivate oltre 1000 adesioni (1060 a oggi), corrispondenti a circa il 70% dei dipendenti. Anche la Regione sposa dunque una visione più agile del lavoro, quando possibile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Da lunedì 26 ottobre, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica e come da decreto ministeriale, è stato aumentato il numero delle giornate di smart working fruibili a settimana da 2 a 3 per i lavoratori ordinari - spiega Paolo Sottili, direttore generale della Direzione Centrale Organizzazione di Regione Liguria - I numeri confermano che la fase di smart working emergenziale, pur con i suoi limiti, ha portato a un cambiamento profondo e irreversibile: ora occorre indirizzarlo e supportarlo perché non diventi un'altra forma di assistenza a situazioni di disagio ma favorisca l'affermazione di una nuova cultura manageriale e organizzativa nella pubblica amministrazione. Occorre proseguire in digitalizzazione dei processi, remotizzazione dei servizi e smaterializzazione degli archivi, mettendo a regime le infrastrutture digitali a supporto dello smart working, e poi fare formazione sulla gestione dei collaboratori a distanza e rafforzare la cultura della gestione per obiettivi. Occorre, inoltre, riprogettare gli ambienti di lavoro e pensare a spazi di coworking perché si possa lavorare da remoto in modo flessibile non necessariamente dalla propria abitazione».