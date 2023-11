Due nuove Smart per la polizia locale: serviranno per i controlli nel centro storico

Sono due le nuove Smart EQ fortwo che entrano nella flotta della polizia locale grazie al contratto di sponsorizzazione tra il Comune di Genova e Novelli 1934.

La consegna delle auto, in comodato d’uso gratuito alla polizia locale, si è svolta martedì mattina in via Garibaldi, davanti a Palazzo Tursi, alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci, dell’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Sergio Gambino e del vicecomandante della Polizia Locale Fabio Manzo.

Grazie alle dimensioni contenute in appena 2 metri e 70 e l’alimentazione 100% elettrica, la citycar di casa Mercedes Benz, a zero emissioni, con livrea della polizia locale, è principalmente impiegata per le operazioni di pattugliamento nelle aree del centro storico della città.

Quella di oggi è stata la seconda consegna, portando a cinque le Smart EQ fortwo a disposizione della polizia locale.