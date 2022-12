Slitta di Babbo Natale, gli ultimi appuntamenti

Ultima settimana in città per la slitta futuristica di Babbo Natale, una iniziativa che sta avendo grande successo tra grandi e piccini. Lunedì 19 dicembre la slitta partirà da Pontedecimo alle 15.30; martedì 20 dicembre l'appuntamento è alle 10.30 a Certosa e alle 15.30 a Bolzaneto.

Mercoledì 21 dicembre la slitta partirà alle 15.30 da Sestri Ponente; giovedì alle 10.30 sarà a Marassi e alle 15.30 a San Fruttuoso e infine, il giorno dell'antivigilia di Natale, venerdì 23 dicembre, percorrerà il suo ultimo viaggio alle 17 con partenza da Struppa.

"Partono ufficialmente gli ultimi 7 giorni prima del santo Natale e la nostra città conferma un'offerta quotidiana di iniziative senza precedenti per le quali ringrazio tutti coloro che all'interno e all'esterno dell'ente comunale hanno lavorato alacremente, per far vivere la nostra città e le sue tradizioni natalizie - dichiara l'assessore al Commercio, alle Pro Loco e alle Tradizioni Paola Bordilli -. Invito tutti i cittadini genovesi a continuare a partecipare alle tante iniziative che si terranno anche questa settimana".