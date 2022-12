La "porta virtuale" al Galata che permette di interagire con i visitatori del museo di Ellis Island

Una porta virtuale per interagire in tempo reale con persone dall'altra parte del mondo: è la filosofia della SlideDoor posizionata recentemente all'interno del Galata Museo del Mare di Genova, collegata con una uguale al museo nazionale dell'immigrazione di Ellis Island, a New York. Una sorta di "portale", per gli amanti della fantascienza, che ovviamente non permetterà di passare fisicamente dall'altra parte ma consentirà - fuso orario permettendo - di osservare cosa accade dall'altra parte e interagire con i visitatori.

"Genova abbraccia la Grande Mela - è il commento del sindaco Marco Bucci - con la SlideDoor che apre un varco virtuale tra i due paesi, offrendo la possibilità a tutti i visitatori dei due musei di vivere l’esperienza di osservare in tempo reale persone e luoghi dell'altra parte del mondo, vicini e uniti in una storia che ha reso forti e grandi le nostre nazioni".

Il progetto, dall’alto valore simbolico, realizzato dal Mu.MA, Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a New York, Statue of Liberty and Ellis Island Foundation, l’American Family Immigration History Center e il sostegno del Comune di Genova, della Regione Liguria e di SlideWorld rinnoverà i profondi e potenti legami tra Ellis Island e la città di Genova. Così, a partire da dicembre 2022 e sino a giugno 2023, una “porta sarà aperta” tra il Galata Museo del Mare, il più importante museo marittimo del Mediterraneo e l‘American Family Immigration History Center ad Ellis Island. Luoghi di partenza e destinazione, luoghi di viaggio e di memoria comune di una umanità in movimento. Un’opportunità per continuare a vedere orizzonti, laddove altri vedono confini.

Attraverso il sostegno e la collaborazione delle rispettive rappresentanze consolari, Il progetto vuole essere anche occasione per valorizzare il lavoro che svolge la diplomazia nella costruzione della cultura della fratellanza, del dialogo e dell'inclusione.

La porta SlideDoor, che sarà aperta in orari museali, permetterà ai visitatori di accedere a contenuti multimediali e, nel pomeriggio, di interagire con i visitatori dell’Museo Nazionale dell’Immigrazione di Ellis Island. Mensilmente verranno inoltre organizzati eventi che coinvolgeranno in contemporanea scuole, relatori e artisti, in un dialogo virtuale tra Genova e New York.