Situazione torrenti a ponente, l'allarme: "La vegetazione li ha ostruiti". Gli interventi in programma

Inizia a piovere sulla Liguria e, con l'allerta meteo gialla prolungata fino alle 14 di oggi, martedì 16 agosto, non mancano le preoccupazioni sullo stato dei letti dei torrenti genovesi.

Roberto Ferrando, consigliere municipale Pd del Ponente, punta il dito su alcuni rii in particolare: "Dopo sopralluogo effettuato - scrive su Facebook - ho inoltrato agli uffici municipali una richiesta di intervento di sfalcio e pulizia". Le situazioni più preoccupanti a dire del consigliere riguardano soprattutto tutto il percorso del Branega, del San Michele e infine il rio San Pietro in particolare all'altezza di via Giovanni Mauro.

"La vegetazione - denuncia Ferrando - ha ormai ostruito totalmente il letto dei torrenti andando a creare una situazione di pericolo nel caso di forti piogge". Arriva anche il monito del consigliere ed ex assessore municipale Pd Matteo Frulio: "Gli interventi vanno fatti a monte e no solo alla foce. Sono anni che nei vari torrenti crescono veri e propri alberi. E sappiamo quanto possano fare da tappo tra le campate dei ponti".

Gli interventi in programma

Risponde l'assessore municipale al Verde pubblico Davide Siviero: "Il Branega sarà pulito a breve. Subito dopo ci sarà un intervento massiccio sul Varenna. Per il San Pietro e il Fagaggia come giunta municipale ci siamo rivolti agli uffici comunali per trovare le risorse. Siamo disponibili a utilizzare le risorse del Municipio per cercare di arrivare alla stagione critica preparati. Confidiamo nella risposta di Genova".

Per quanto riguarda il Varenna, è in programma un mese di interventi, dal 22 agosto al 21 settembre, per il torrente che - a parte il Bisagno - impiegherà più risorse: "Il municipio vigilerà insieme all'assessore comunale Avvenente" conclude Siviero.