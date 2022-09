Portale dell'automobilista in down: sospesi i quiz per la patente

Venerdì nero per la motorizzazione e per le centinaia di iscritti che avrebbero dovuto sostenere il quiz per la patente di guida.

"Dovevo dare l'esame questa mattina ma oggi sono stati annullati tutti i turni", scrive una lettrice a GenovaToday. "Ci hanno detto che il ministero dei Trasporti ha avuto dei problemi informatici, si è parlato di attacchi informatici".

La smentita, riguardo ad eventuali cybercrime, arriva dalla polizia postale di Genova per cui non si sarebbero registrati reati informatico ai danni del portale dell'automobilista ma, con ogni probabilità, si tratterebbe di un problema ai server del sito di natura squisitamente tecnica.

Alle 18 di venerdì 30 settembre il sito risulta essere ancora in down. A chi deve sostenere l'esame non rimane che riprogrammare la data del quiz a partire da lunedì 3 ottobre.