Il palazzo della Regione si illumina per l'impresa di Sinner

Anche la Regione Liguria celebra l'impresa di Jannik Sinner. Il tennista italiano ha vinto in rimonta la spettacolare finale contro Daniil Medvedev agli Australian Open. Un successo storico dopo quasi quattro ore di gioco, per Sinner si tratta del primo Slam vinto in carriera, e per l'Italia un ritorno al successo in un torneo del Grande Slam che mancava da 48 anni, quando nel 1976 Panatta vinse il Roland Garros a Parigi.

Nella serata di domenica 28 gennaio 2024 il palazzo della Regione, in piazza De Ferrari, si è illuminato per il tennista azzurro che, tra l'altro, si è allenato per anni proprio nella Riviera Ligure. "Un grande orgoglio italiano" l'ha definito il presidente Giovanni Toti. Sinner, alla sua prima finale in un Major, è anche il primo italiano a trionfare all'Australian Open.

Dopo la vittoria della Coppa Davis, l'altoatesino ha regalato al Paese un titolo che al maschile mancava da quasi mezzo secolo legittimando la crescita costante di un intero movimento. E a proposito di tennis, c'è ancora tempo per ammirare a palazzo Tursi la preziosissima 'Insalatiera' vinta dall'Italia, lunedì 29 gennaio 2024 dalle ore 9 alle 19 e martedì 30 gennaio dalle 9 alle 12.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp