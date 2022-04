Accademia Ligustica di Belle Arti: Flc Cgil è il primo sindacato

La Federazione dei Lavoratori della Conoscenza Cgil è il primo sindacato all'Accademia Ligustica di Belle Arti. Le elezioni per le rappresentanze sindacali hanno assegnato 2 delegati alla Cgil e 1 alla Cisl. Su 101 elettori 53 sono stati i votanti e 52 i voti validi. La Flc Cgil ha ottenuto voti 37 per una percentuale del 71,15% e 2 seggi; alla Cisl sono stati assegnati voti 15 per una percentuale del 28,85% e 1 seggio.

"Siamo molto soddisfatti di questo bel risultato - commenta Claudio Croci Segretario generale Flc Cgil Liguria - l'Accademia Ligustica è stata istituita nel 1751 e fa parte, insieme a Bergamo, Verona, Perugia e Ravenna, delle 5 Accademie storiche d'Italia - a breve - continua Croci - l'Accademia sarà statalizzata. E’ un cammino iniziato nel lontano 1980 e che si dovrebbe concludere entro quest’anno. E’ un fatto molto positivo perché grazie a questo passaggio l’Accademia ha davanti ha sé un percorso di maggiore stabilizzazione e di serenità che si ripercuoterà positivamente su tutto il personale, anche quello precario che verrà inquadrato nel ruolo statale”.

Nella graduatoria per accedere alla statalizzazione l’Accademia Ligustica di Genova è risultata prima a livello nazionale, anche grazie al fatto che tra i requisiti che danno maggior punteggio ci sia l’applicazione del Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro.