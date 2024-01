Giovanissimo chitarrista genovese alla finale del Concorso nazionale per talenti del jazz

Non ha ancora compiuto 18 anni ed è già finalista di un concorso nazionale: il chitarrista genovese Simone Magioncalda è rientrato nella top 5 di musicisti che sabato 3 febbraio si disputeranno la finale del Concorso nazionale per giovani talenti del jazz italiano "Chicco Bettinardi", al Milestone Jazz Club di Piacenza.

La prima parte del lavoro legato al concorso avviene a porte chiuse, tramite un’accurata selezione delle demo che arrivano alla giuria. La selezione per la categoria storica dei solisti ha portato a scegliere i nomi di cinque musicisti, tra cui anche quello del giovane genovese.

Durante la serata ciascuno dei cinque selezionati suonerà tre brani e la giuria, al termine delle varie esibizioni, si riunirà per decretare il primo e il secondo classificato.

Simone Magioncalda, nato nel 2006, si è già esibito in diversi club liguri con noti musicisti della scena jazz genovese, come Dino Cerruti e Rodolfo Cervetto.

C'è poi Federico Califano, da Benevento, che fa attualmente parte dell’Orchestra nazionale jazz, della Jazz Band di Michele Corcella e del sestetto The Moonshiners. Segue Alberto Di Leone, diplomato in tromba presso il Conservatorio di Bari, e perfezionato a Siena Jazz, con una carriera che lo vede parte di diverse formazioni.

Nato a Verbania ma cresciuto a Mergozzo, in provincia di Vicenza, invece è il pianista Simone Locarni che si è diplomato al Conservatorio Verdi di Milano per passare poi al Jazz. Al suo attivo già esibizioni nei principali festival jazz italiani. L’ultimo finalista della sezione solisti è il saxofonista Attilio Sepe di Nola, in provincia di Napoli. Vincitore nel 2021 del premio “Giovani Visionari” assegnatogli dalla Federazione Nazionale “Il Jazz italiano”, ha già diversi album al suo attivo.

Al vincitore andrà un assegno del valore di 1.200 euro oltre all’ingaggio al Piacenza Jazz Fest dell’anno successivo, mentre per il secondo classificato l’assegno sarà del valore di 600 euro.

In giuria Andrea Pozza, Attilio Zanchi, Massimo Manzi e poi il musicista e docente della Milestone School of Music Giovanni Guerretti, il giornalista Fabio Bianchi del quotidiano “Libertà”, il direttore di “Musica Jazz” Luca Conti e l’esperto di musica afroamericana e docente Giuseppe “Jody” Borea.