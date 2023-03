Silverbus: sperimentazione terminata, Comune alla ricerca di nuovi fondi per continuare

La sperimentazione del Silverbus - servizio di trasporto gratuito per cittadini over 65 - è piaciuta ai cittadini ma è ormai terminata con la fine del 2022. Il Comune, in ogni caso, è alla ricerca di finanziamenti per poter riprendere il servizio estendendolo anche ad altre zone della città.

A comunicarlo, in consiglio comunale, l'assessore alla Mobilità Matteo Campora, rispondendo a un'interrogazione di Valter Pilloni (Vince Genova). Per ripercorrere un po' di storia, nel luglio 2022 aveva preso avvio il servizio sperimentale del Silverbus, a chiamata gratuita, dedicato agli over 65, grazie all'accordo tra Amt e Comune di Genova e finanziato con fondi Por-Fesr tramite il progetto Get Up. Il servizio, avviato solo nelle zone di Marassi e San Fruttuoso, consisteva nel trasporto di anziani assistiti da steward in due fasce orarie (mattino e pomeriggio), in una delle 67 fermate individuate nell’area di sperimentazione o tra altre 83 esterne all’area: "Il servizio ha funzionato egregiamente - ha detto Pilloni - ma di fatto è stato sospeso alla scadenza, mesi fa. Molti che usufruivano del servizio sono in attesa di sapere se e quando verrà ripreso. Agevolare la vita degli anziani è un dovere sociale e morale".

"Il progetto ha avuto un ottimo successo - ha confermato Campora -. Quando abbiamo dovuto scegliere il territorio in cui attivare la sperimentazione, è stato applicato il criterio dell'età, ovvero dove ci sono i cittadini più anziani: Marassi e San Fruttuoso, zone vicine anche alle strutture ospedaliere del San Martino e del Galliera. Amt e Comune hanno valutato positivamente la sperimentazione che ha consentito agli anziani di recarsi presso gli ospedali in autonomia, dunque stiamo verificando possibilità di trovare finanziamenti. Se riattiveremo il Silverbus dovremo pensare a un servizio che vada a coprire un territorio più vasto, non solo un municipio, quello della bassa Valbisagno. Stiamo cercando di individuare adeguati finanziamenti per riproporre il servizio".