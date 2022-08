Siccità, la Liguria verso il riconoscimento dello stato di emergenza

Nel pomeriggio di oggi - martedì 2 agosto - il Consiglio dei ministri dovrebbe riconoscere lo stato di emergenza siccità anche per la Liguria.

Ad annunciarlo l'assessore regionale all'Ambiente, Giacomo Giampedrone, rispondendo in consiglio a un'interrogazione di Enrico Ioculano (Pd) sulle misure per fronteggiare la siccità in tutta la Liguria e in particolare in provincia di Imperia. "Le interlocuzioni dei giorni scorsi ci lasciano ben sperare", afferma l'assessore.

La richiesta della Regione Liguria risale al 7 luglio: in prima istanza, aveva chiesto dieci milioni, ma dalle verifiche successive con il dipartimento nazionale di Protezione civile, la cifra è scesa a poco più di sette milioni. Starà al consiglio dei ministri decidere, oltre al riconoscimento dello stato di emergenze, quante risorse destinare alla Liguria. In particolare, all'Ato Ovest di Imperia potrebbero arrivare 2,3 milioni per la fase emergenziale.