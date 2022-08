Siccità, i 12 consigli di Arpal per non sprecare l'acqua

Se la pioggia di questa notte ha dato un piccolo sollievo, non è certamente sufficiente a risolvere l'importante situazione di siccità che sta caratterizzando la nostra regione. E dunque il tema del risparmio idrico assume una grande importanza, come testimoniano anche le ordinanze anti-spreco emesse in diversi comuni.

Arpal ha stilato un elenco con 12 buone pratiche da osservare per iniziare a non sprecare l'acqua in casa: alcuni comportamenti facili da applicare alla vita di tutti i giorni.

Ecco cosa si può fare:

A casa:

Risparmiare nel risciacquo usando meno detersivo

Usare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico

Se si individua una perdita, ripararla per evitare sprechi

In bagno:

Fare la doccia invece del bagno e chiudere il rubinetto mentre ci si insapona

Chiudere il rubinetto anche mentre ci si lava i denti o ci si fa la barba

Raccogliere l'acqua non ancora calda della doccia usandola per altri scopi

In cucina:

Se si lavano i piatti a mano, riempire il lavello con l'acqua sufficiente per sciacquarli

Usare l'acqua di cottura della pasta per sgrassare piatti e posate

Lasciare frutta e verdura in acqua prima di risciacquarle velocemente

Sul terrazzo e in giardino:

Impiegare l'acqua di riuso per innaffiare fiori e piante

Per i futuri acquisti scegliere piante che richiedano poca acqua

Se si deve lavare l'auto o la moto: