Parcheggi gratis e obbligo di mascherina: il primo weekend di shopping natalizio

Primo fine settimana di shopping natalizio con i parcheggi gratis e con l'obbligo di mascherina a Genova. Tra sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021 molti genovesi (rigorosamente muniti di mascherina, è in vigore l'ordinanza firmata dal sindaco Bucci) hanno visitato i mercatini di Natale che hanno aperto i battenti nel centro della città: da quello di San Nicola in piazza Piccapietra a Natalidea al Porto Antico passando per la Fiera del Libro in Galleria Mazzini e la Fiera di Natale in piazza della Vittoria.

Si inizia quindi a respirare l'aria di Natale, nel fine settimana inaugurato anche il Winter Park alla Foce, oltre alla pista di pattinaggio sul ghiaccio al Porto Antico e al villaggio di Babbo Natale a Cornigliano, nella cornice di Villa Bombrini.

L'obbligo di mascherina all’aperto vige nelle principali vie del centro città (qui la mappa), in via Sestri, mercati, fiere e manifestazioni. L'obbligo, previsto dall'ultima ordinanza del sindaco Bucci, durerà fino al 6 gennaio 2022.

I posteggi saranno gratis nelle zone Blu Area e nelle Isole Azzurre gestite da Genova Parcheggi, tutti i fine settimana fino a domenica 19 dicembre, prima delle festività natalizie. L'iniziativa degli assessori del Comune di Genova alla Mobilità Matteo Campora e al Commercio Paola Bordilli, già sperimentata con successo durante i periodi di saldi e delle scorse festività natalizie, è nata grazie dall'intesa con Genova Parcheggi Spa e su richiesta delle categorie del commercio maggiormente rappresentative all’interno del sistema camerale.