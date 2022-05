Sconti nei ristoranti grazie a un'app 'made in Zena'

Sempre più spesso capita di essere in un locale e vedere clienti, che, una volta ricevuto il piatto dal cameriere, non si avventano subito sulle loro pietanze ma piuttosto si dilettano a scattare foto del piatto ordinato da tutte le angolazioni possibili, per poi condividerle sui social. Tramite questa semplice azione, ormai diventata una routine per molti, l'utente medio di Instagram genera una pubblicità al locale, che viene vista da circa 300 followers.

Partendo dall'analisi di questo fenomeno, un team di giovani genovesi ha sviluppato un'app, che permetterà ai locali di controllare e incentivare questa azione pubblicitaria. Il progetto è stato sviluppato entrando in stretto contatto con i locali liguri, capendo le loro esigenze e quindi sviluppando un servizio, che fosse in grado di avvicinarli ai loro clienti, ormai sempre più digitali e social.

Questo nuovo servizio rappresenta un'opportunità per i locali liguri, che stanno finalmente ripartendo dopo un periodo molto difficile e desiderano incentivare la consumazione sul posto. Tramite l'app SharEat, il cliente scatterà la foto del piatto, la condividerà sulle Instagram Stories (taggando la pagina del locale) e riceverà una ricompensa immediata in cassa. I gestori di ristoranti, bar, pizzerie e fast food potranno così aumentare la visibilità del proprio locale e attrarre la clientela in determinati giorni (configurando ricompense migliori in giornate con minore affluenza).

Ma come è nato il progetto? "L'occasione per iniziare a sperimentare questa idea è stata la partecipazione al concorso universitario Sim, inserito all'interno del corso di marketing del Dipartimento di Economia. Il sostegno della professoressa Nicoletta Buratti (docente del corso), della dottoressa Elena Sparago (consulente aziendale di marketing) e di Davide Siri (San Paolo Invest, sponsor del concorso) ci ha stimolato a metterci in gioco e a credere in noi stessi e nelle nostre idee", commenta Gianluca Magagnoli (co-founder SharEat e studente di Management presso facoltà di Economia dell'Unige).

L'applicazione sarà disponibile sull'App Store e sul Play Store da inizio giugno. Sarà completamente gratuita per i clienti, mentre i ristoratori sottoscriveranno un abbonamento mensile (senza vincoli e dopo un periodo gratuito di tre mesi).