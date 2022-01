La "sfuseria" dei vicoli cede: "Kilo cerca nuovi proprietari"

Non è colpa del covid e nemmeno del caro vita: Kilo gode di ottima salute, ma cerca dei nuovi proprietari.

La prima "sfusera" dei vicoli, dopo due anni dall'apertura, cede l'attività. "Questo negozio rappresenta la voglia di contribuire al cambiamento, di fare un passo in più per noi e per il pianeta", racconta a GenovaToday Olga Terchenko. "Ho scelto di andare avanti seguendo la mia formazione di naturopata e operatore olistico".

Ma la saracinesca resterà alzata fino a quando non subentreranno i nuovi proprietari: "È un ottimo progetto, anche economicamente sostenibile nonostante le difficoltà attraversate durante il covid - spiega la 34enne - le persone sono sempre più sensibili al tema della sostenibilità e la domanda cresce; chiudere sarebbe un vero peccato".

Farine e legumi sfusi, detersivi alla spina, prodotti per vegani, ancora prima che si alzassero i cartelli di protesta dei Friday for future contro il riscaldamento globale e il cambiamento climatico, in via di Ravecca, Olga appendeva la sua insegna per un commercio di prossimità che salvaguardasse l'ambiente e di qualità per offrire prodotti selezionati tra piccole e medie realtà italiane.

"Chi mi conosce sa cosa rappresenta per me Kilo - continua la titolare - non è solo un progetto o un negozio, cerco una nuova mamma o un nuovo papà che se ne prenda cura, che voglia dedicarsi a questa piccola bottega piena di cose buone, cose utili, sorrisi e gioia".

I genovesi hanno dimostrato grande interesse per l'attività, superando la proverbiale chiusura di fronte alle novità e ancor più la vociferata tirchieria: "Per me è stata un'enorme sorpresa - conclude Olga - le persone all'inizio si sono avvicinate per curiosità ma pian piano l'interesse è cresciuto e concretamente anche la spesa che hanno sostenuto nella mia bottega".

Ancora non si sa se Olga Terchenko lascerà Genova, nonostante la calorosa accoglienza e il corrisposto amore: "Sto bene in questa città ma se la strada mi porterà altrove, partirò".