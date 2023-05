Erbacce in città, Pd: "Il Comune affida l'appalto ai cittadini stufi"

"C'è chi parla..., c'è chi scrive...c'è chi sa solo lamentarsi..., e poi c'è chi si rimbocca le maniche per il proprio quartiere".

Così l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente ha ringraziato, con un messaggio affidato ai social, i cittadini volontari che hanno sfalciato l'erba dai muri del proprio isolato. Un gesto sicuramente apprezzabile ma politicamente deprecabile per il Partito Democratico che ha diffuso una nota.

"Se la situazione non fosse seria ci sarebbe da ridere. L’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente qualche giorno fa ha pubblicato un post su Facebook in cui ringraziava alcune persone che, stufe dell’inerzia del Comune, si sono messe a estirpare le erbacce dal proprio quartiere - scrive il gruppo consiliare del Pd - Dopo mesi di ritardo sull'appalto degli sfalci, il Comune ha evidentemente deciso di rinunciare al compito di garantire l'ordinaria amministrazione e stabilito di puntare sullo sconforto di cittadine e cittadini per sopperire alle proprie mancanze".