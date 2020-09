Sestri Ponente, riapre il ponte Molinassi

Riapre lunedì 28 settembre il ponte sul torrente Molinassi, a Sestri Ponente.

La conferma arriva da Massimo Romeo, vicepresidente e assessore con delega alle manutenzioni e alla viabilità del Municipio Medio Ponente, che da quanto i lavori sono partiti li ha seguiti da vicino.

Gli interventi sul ponte, che collega via Rollino a via Sant’Andrea, erano iniziati a febbraio 2019 e avrebbero dovuto essere terminati a dicembre 2019. Diversi imprevisti - dalle allerte meteo all’emergenza coronavirus - li hanno rallentati, ma il 28 settembre il ponte, che consentiva ai sesterzi (e non solo) di evitare il traffico di una via Merano molto congestionata verrà riaperto al transito.

Nei prossimi giorni l’area intorno al ponte verrà pulita, dopodiché Aster si occuperà di posizionare i nuovi pali di illuminazione, per poi passare a rimuovere la grande gru usata per i lavori e rimuovere infine l’intero cantiere.

Con la riapertura del ponte Molinassi, oltre al ritorno alle origini della viabilità a Sestri Ponente, sarà disattivato il servizio navetta che partiva sa via Fabio da Persizo e riattivata la lina 51 di Amt.