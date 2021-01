Sestri Ponente, si rompe tubo: alcune vie senz’acqua sino a sera

Un tubo dell’acqua si è rotto lunedì mattina in via 16 Giugno, nel quartiere di Sestri Ponente, causando l’interruzione dell’erogazione idrica in alcune vite del quartiere.

Le vie interessate dal disservizio sono:

Via 16 Giugno

Via Oliva

Via Superiore al Gazzo

Via Santa Maria della Costa

Via Toscanelli

Via Rollino

Via Arrivabene

Altre vie limitrofe non incluse potrebbero essere interessate dal disservizio.

Dalle 13 saranno posizionate due autobotti per l’approvvigionamento in piazza Consigliere e in via Oliva all’altezza del ristorante Scabeccio, come confermato anche dall’assessore alle Manutenzioni del Municipio, Massimo Romeo.

Il ripristino del servizio attualmente è previsto per le 20.