Sestri Ponente, al via i lavori di rifacimento del ponte De Simone: modifiche al traffico

Partono venerdì 19 marzo i lavori di rifacimento del ponte De Simone, finalizzati a sostituire i giunti ammalorati.

I lavori dureranno circa 10 giorni (salvo condizioni meteo avverse) e si divideranno in due fasi, la prima sulla corsia lato monte e la seconda lato mare.

Per l’intera durata del cantiere resteranno in vigore una serie di modifiche al traffico, tra cui il senso unico sul ponte stesso da via Da Bissone in direzione via Chiaravagna. I veicoli diretti in via Gaggero (Virgo Potens) dovranno obbligatoriamente percorrere Via Borzoli e Via Da Bissone.

Le prime segnalazioni sul ponte erano arrivate già nel novembre del 2017, con l’assessore municipale alle Manutenzioni, Massimo Romeo, che aveva chiesto ai tecnici comunali di verificare le crepe presenti sull’asfalto: dopo verifiche e sopralluoghi, la partenza del cantiere.