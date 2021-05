Sestri Ponente, addio al "vecchio" ponte obliquo: iniziata la demolizione

Addio al ponte obliquo sul torrente Chiaravagna, a Sestri Ponente. Martedì mattina i mezzi di cantiere hanno avviato le operazioni che porteranno all’eliminazione del manufatto, lungo una ventina di metri.

Nei mesi scorsi sono stati effettuati lavori di consolidamento degli argini e di spostamento delle sotto utenze ancorate al ponte, necessari per poter demolire il ponte. Interventi che avevano comportato una serie di modifiche al traffico, in particolare nel tratto di via Borzoli tra passo Ruscarolo e via via Giotto, dove era stato istruito il doppio senso di circolazione.

Il nuovo ponte sul Chiaravagna non verrà ricostruito ma montato sul posto, una struttura di ferro a campata unica che prenderà il posto di quello precedente.

«È un’opera importante per il nostro territorio, perché finalmente metterà in sicurezza il torrente Chiaravagna e il terrutorio - ha detto Massimo Romeo, assessore ai Lavori Pubblici del Municipio Medio Ponente - Molti cittadini si aspettavano la demolizione il giorno dopo la chiusura della viabilità, ma erano necessari lavori propedeutici, ed è per questo che arriviamo oggi alla demolizione. Ci sono stati alcuni rallentamenti legati al covid e alcuni imprevisti legati al cantiere, routine, ma come Municipio chiediamo una forte accelerazione sui lavori per riattivare la viabilità interrotta da troppo tempo e anche per la messa in sicurezza».

I lavori sono stati rallentati anche dalla valenza storica di alcune parti del ponte. I due basamenti di pietra che lo reggevano il ponte sono infatti formati da pietre storiche che la Sovrintendeza ha numerato, e che dovranno essere conservate.