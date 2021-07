Sestri Levante, cinque nuove telecamere di videosorveglianza

Salgono a 441 le telecamere di videosorveglianza attive nel comune con le ultime cinque (due delle quali già attive) in arrivo a San Bernardo e Montedomenico

Continua quindi ad ampliarsi la rete della videosorveglianza comunale: sono infatti già attive le due nuove telecamere ambientali installate a San Bernando che presidiano l'area ecologica e la viabilità nei pressi dell'incrocio della chiesa parrocchiale. A Montedomenico verranno invece installate tre telecamere di cui due ambientali per la viabilità (visione piazza e area ecologica) e l’ultima a lettura targhe verso la scuola.

Vista la distanza delle zone interessate dalla rete della fibra ottica, per queste installazioni è stato necessario un lavoro più complesso, con l’utilizzo dei ponti radio collegati all'infrastruttura in fibra, trovando delle posizioni in ottica con i punti destinazione. Nei prossimi mesi l’operazione di collegamento con la rete comunale di videosorveglianza coinvolgerà anche le altre frazioni del territorio.