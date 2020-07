Sestri Levante, dalla ristrutturazione della chiesa spunta un ossario storico

Ritrovamento storico durante i lavori per il consolidamento delle mura della chiesa di San Nicolò, a Sestri Levante.

Durante gli schiavi, gli operai hanno trovato i resti di un grande ossario e di alcune sepolture singole. Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle indagini archeologiche preliminari realizzate con la Soprintendenza, un passaggio previsto nell’ambito del progetto promosso dal Comune di Sestri Levante.

«È una scoperta senza dubbio attesa, ma non per questo meno interessante perché ci permette di vedere come era effettivamente organizzato questo spazio nei secoli passati - spiegano dal Comune - Questi ritrovamenti non impediranno il necessario consolidamento delle mura, ma permetteranno di realizzarlo nel più proficuo dei modi, riportando alla luce uno spaccato di Sestri Levante di qualche secolo fa e non solo, forse anche medievale».