Sestri Levante, giovani volontari ripuliscono l'alveo del torrente Gromolo

In occasione di Puliamo il Mondo, la giornata nazionale indetta da Legambiente per la pulizia e cura dei territori, anche Sestri Levante ha fatto la sua parte.

Assieme ai ragazzi della Nassa e in collaborazione con il progetto Clima, il Comune di Sestri Levante è sceso in campo con la sindaca, Valentina Ghio, e l'assessore all'Ambiente, Mauro Battilana, per ripulire l'alveo del torrente Gromolo, già oggetto di interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di alluvioni.

«Ringraziamo la Nassa - ha scritto il Comune di Sestri Levante sui propri social - per il costante entusiasmo nella cura della nostra città e della sua natura e Articiocca per aver sfamato i nostri giovani volontari».