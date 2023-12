Sestri Levante: premiati in Comune Zolezzi e Razzetti, campioni sestresi

Sabato 23 dicembre 2023, presso la sala del consiglio comunale di Sestri Levante, il il sindaco Francesco Solinas e il consigliere comunale incaricato alla promozione delle attività sportive, Albino Armanino, hanno consegnato un riconoscimento agli atleti sestresi Alberto Razzetti e Noemi Zolezzi, per gli straordinari risultati ottenuti quest’anno in ambito sportivo. Presenti alla cerimonia anche il vicesindaco Sandro Muzio, l'assessore ai Servizi Sociali Maura Caleffi, il presidente del consiglio comunale Gian Paolo Benedetti e i consiglieri comunali Luca Balotta e Leonardo Sanguineti.

"È un onore per l’intera Amministrazione poter rendere omaggio a due atleti straordinari come Alberto Razzetti e Noemi Zolezzi - sottolinea il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas -. È importante riconoscere e celebrare i successi dei nostri sportivi perché il loro impegno e la loro dedizione, sono esempi tangibili di quanto con serietà, abnegazione, costanza e disciplina si possano raggiungere successi e risultati eccezionali. Il nuotatore sestrese Alberto Razzetti nel corso degli ultimi campionati assoluti a Riccione e agli Europei in Romania ha onorato la nostra città con ottime prestazioni, battendo diversi record italiani e vincendo numerose medaglie, di cui un oro nei 400 misti. Risultati che gli hanno spalancato le porte per la partecipazione ai prossimi Giochi Olimpici a Parigi per cui l’intera Amministrazione desidera fare un augurio speciale. Abbiamo consegnato un riconoscimento anche all’atleta Noemi Zolezzi - prosegue il sindaco Solinas - un talento emergente che ha conquistato il titolo di campionessa italiana nello sport del judo nella categoria under 15 ai Campionati Italiani. La passione, la dedizione e l'impegno dimostrati da questi due giovani sportivi rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità di Sestri Levante e sono fonte di ispirazione non solo per gli appassionati di sport, ma per l'intera cittadinanza, diventando un modello di eccellenza per i giovani sestresi".

Il consigliere comunale incaricato alla promozione delle attività sportive Albino Armanino ha aggiunto: "Sestri Levante è fiera di poter contare su atleti del calibro di Alberto Razzetti e Noemi Zolezzi. La loro determinazione è un faro per le generazioni future, un incoraggiamento a perseguire i propri sogni con tenacia e impegno. Oggi abbiamo consegnato loro il riconoscimento che meritano, augurandogli ulteriori successi nel percorso sportivo che li attende".