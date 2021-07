Sestri Levante si candida a 'Capitale della cultura 2024' con il Tigullio e Camogli

C'è anche Sestri Levante tra le 24 città italiane che hanno avanzato la propria candidatura al ministero della Cultura per partecipare al titolo di 'Capitale italiana della cultura' nel 2024.

Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante, ha spiegato attraverso i propri social che si tratta di una candidatura che riguarda il Tigullio e le aree limitrofe: "Dopo l'invio della manifestazione di interesse, le amministrazioni di Camogli, Chiavari e Sestri Levante si sono incontrate e hanno impostato il protocollo di intesa che sarà alla base del lavoro comune da condividere con il territorio per la definizione del progetto e del dossier di candidatura. Il protocollo sarà aperto a tutti i Comuni del territorio che vorranno prendere parte in maniera attiva al progetto e seguirà un attento approccio partecipativo con il coinvolgimento di enti e istituzioni del territorio oltre che dell’associazionismo e dell’impresa locale".

Le 24 città partecipanti (sette del nord, sette del centro e dieci tra sud e isole) dovranno ora presentare un progetto che sarà valutato da esperti nella gestione dei beni culturali. La vincitrice, grazie a un contriubuto statale di un milione di euro, potrà mettere in mostra per un anno i propri caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, vero e proprio motore di crescita della comunità. Dopo lo stop per covid nel 2022 sarà Procida la 'Capitale italiana della cultura', nel 2023 invece sarà l'accoppiata formata da Bergamo e Brescia.

Le città che hanno presentato la candidatura