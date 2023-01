Servizio Civile, 408 posti nelle pubbliche assistenze della Liguria

C'è tempo fino alle 14 di venerdì 10 febbraio per presentare le candidature per il Servizio Civile Universale nelle pubbliche assistenze Anpas della Liguria, dalla Spezia a Imperia, un'occasione unica per 408 ragazzi tra i 18 e i 28 anni: tutti dettagli su progetti e modalità di partecipazione sul portale anpasliguria.it.

Anche quest'anno il dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato il Bando di Servizio Civile per oltre 70mila giovani da impiegare in progetti in Italia e all'estero. Il bando è rivolto ai giovani che abbiano compiuto il 18esimo anno di età e non superato il ventinovesimo (ossia 28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

Quattro sono i progetti contenuti nel programma di Anpas Liguria 'A SCUola di solidarietà. Volontari per il soccorso e il trasporto sanitario in Liguria' finanziato dal bando nazionale:

'Nessuna SCUsa' - area metropolitana di Genova: 185 posti in 34 sedi;

'CiaSCUno incluso' – Tigullio: 37 posti in 12 sedi;

'We reSCUe' - province di Imperia e Savona: 128 posti in 27 sedi;

'ti farò SCUdo' - provincia della Spezia: 58 posti in 15 sedi.

Sul sito di Anpas Liguria sono elencati tutti i progetti liguri con relativa descrizione ed elenco delle pubbliche assistenze aderenti per ogni progetto. Con il Servizio Civile Nazionale i giovani hanno l'opportunità di realizzare un progetto personale di solidarietà per 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore e un compenso mensile di 444,30 euro.

"La novità inserita nei progetti di quest'anno - spiega Nicolas Ciaraldi, consigliere delegato al Servizio Civile di Anpas Liguria - riguarda il percorso di tutoraggio negli ultimi tre mesi di servizio: un'introduzione al mondo del lavoro, un aiuto ai giovani volontari a prendere coscienza delle loro capacità, valorizzarle e permettere loro di sfruttarle al meglio per un'eventuale esperienza lavorativa futura. In questo percorso i ragazzi impareranno a preparare un loro curriculum vitae, approfondiranno le proprie competenze relazionali oltre a quelle tecniche, e saranno costantemente affiancati e supportati da tutor professionisti che forniranno loro gli input necessari".

"È innegabile - afferma Nerio Nucci, presidente di Anpas Liguria - che per molti giovani il Servizio Civile Universale rappresenta un momento di passaggio della propria vita, indirizzando future scelte d'impegno e di lavoro. Credo però che nelle pubbliche assistenze sia qualcosa di più di tutto questo: per un giovane è infatti una straordinaria occasione di crescita e di apprendimento, unito a un impegno concreto per rispondere ai bisogni della comunità".