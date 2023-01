I cantautori genovesi nella colonna sonora della serie tv dei Golden Globe

Fresca di due Golden Globe vinti pochi giorni fa e di altrettante candidature, la miniserie "The White Lotus 2" vanta anche una colonna sonora importante in cui spiccano, nonostante sia ambientata in Sicilia, diversi esponenti della scuola dei cantautori genovesi.

Andiamo per ordine: "The White Lotus 2" ha portato a casa quest'anno due Golden Globe, una statuetta per la miglior miniserie e l'altra per la migliore attrice non protagonista (Jennifer Coolidge. Due nomination al prestigioso premio statunitense - riconosciuto annuialmente ai migliori film e programmi tv - anche per il miglior attore non protagonista (F. Murray Abragham) e un'altra migliore attrice non protagonista (Aubrey Plaza).

La miniserie antologica (vale a dire che ogni stagione racconta una storia diversa) narra le vicissitudini personali e professionali dello staff e degli ospiti di una catena di hotel di lusso, "The White Lotus". Qui vizi, manie, gag surreali, episodi tragicomici, umanità varia e situazioni di diverso tipo si incrociano, arrivando a un epilogo immancabilmente 'esplosivo', già anticipato in parte nel corso della prima puntata. Il gioco della serie - trasmessa su Sky e Now Tv - diventa dunque capire come si arriva al quadro finale.

La seconda stagione è ambientata in Sicilia e nella colonna sonora, pur essendo variegata, spicca in particolare Fabrizio De André ma trovano spazio anche altri interpreti della scuola genovese come Gino Paoli, Umberto Bindi e Bruno Lauzi. Tra le canzoni che non si possono non riconoscere, "Spiritual", "Si chiamava Gesù", "La stagione del tuo amore", "Bocca di rosa", "Via del Campo", "Preghiera in gennaio" di De André e poi "La gatta" di Paoli, "Il nostro concerto" di Bindi, "Ti ruberò" di Lauzi e altre.