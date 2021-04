Ciak si gira al padiglione Jean Nouvel: le riprese per la serie tv "Sopravvissuti"

Dopo aver utilizzato come set alcuni spazi tra Calata Gadda e piazza Caricamento e avere in programma alcune scene nell’area delle Marine della Fiera, la produzione si trasferirà sabato mattina nell’immenso spazio fronte mare della struttura fieristica

Domani, sabato 3 aprile 2021, sarà allestito un set al piano superiore del padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova per le riprese della serie televisiva "Sopravvissuti", coproduzione internazionale Rai Fiction, France Télévisions, Zdf, Rodeo Drive, Cinétévé girata e ambientata interamente a Genova. Tra le location più utilizzate le aree gestite dal Porto Antico di Genova.

Dopo aver utilizzato come set alcuni spazi tra Calata Gadda e piazza Caricamento e avere in programma alcune scene nell’area delle Marine della Fiera, la produzione si trasferirà sabato mattina nell’immenso spazio fronte mare della struttura fieristica per girare le scene dell’arrivo dei sopravvissuti, festeggiati da familiari, giornalisti e autorità. A dare loro il benvenuto ci sarà anche il presidente di Porto Antico Mauro Ferrando. «Il Waterfront di Levante con il suo padiglione Jean Nouvel - ha commentato - attestano l’anima composita di Porto Antico-Fiera di Genova. Qui convivono, in uno stesso momento, la volontà di soddisfare il Dna pubblico, con la campagna vaccinale che si sta compiendo al piano terreno, e l’anima espositiva, in tutto il suo fascino, quale set di un’importante fiction televisiva».

Sopravvissuti, diretto da Carmine Elia, già regista di serie di grande successo come Mare Fuori e La porta rossa, è un mistery-drama in dodici episodi; tra gli interpreti italiani Lino Guanciale, Barbara Bobulova, Camilla Semino Favro, Vincenzo Ferrera, Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Fausto Maria Sciarappa, e Alessio Vassallo.

Al centro della storia la Arianna, una barca a vela costruita in un cantiere genovese che salpa per una traversata oceanica con dodici passeggeri a bordo. Dopo pochi giorni di navigazione, a causa di una violenta tempesta, l’imbarcazione scompare dai radar. Un anno dopo, viene ritrovato il relitto con, ancora vive, solo sette persone. Che cosa è successo agli altri? Quale segreto nascondono i superstiti?