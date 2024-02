Arriva su Rai Uno la miniserie su Mameli girata a Genova: "Sarà una via Pál genovese"

Arriva lunedì 12 e martedì 13 febbraio in prima serata su Rai Uno la miniserie "Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia", miniserie di Luca Lucini e Ago Panini girata anche a Genova. Nel cast, tra gli altri, Neri Marcorè, Luca Ward e Maurizio Lastrico.

La serie in due puntate è incentrata sulla vita di Goffredo Mameli, poeta ed eroe del Risorgimento, nonché autore di quel canto che è diventato l'inno della Repubblica Italiana: una vita breve ma bruciante, paragonata dalla produzione a quella delle rockstar che hanno saputo smuovere gli animi del popolo.

Ma in primis è una storia di ragazzi, una "via Pál" genovese ricca di vita e di energia come la definiscono i registi: "Abbiamo privilegiato scenografie vere - raccontano Lucini e Panini - sfruttando il sempre incredibile patrimonio italiano. In particolar modo abbiamo avuto accesso a zone e palazzi di Genova, perfette scenografie naturali per raccontare la passione di Goffredo e dei suoi. I personaggi storici che incontrano, da Mazzini a Garibaldi, da Armellini. e Saffi e Ciceruacchio, sono i loro idoli ma sono umani anch'essi, abbiamo infatti anche in scena un inedito Mazzini chansonnier, scoperto durante una visita al museo a lui dedicato proprio a Genova".

Per quanto riguarda il protagonista, Lucini e Panini raccontano: "Goffredo e i suoi amici sono ragazzi tra i diciotto e i ventidue anni, dunque abbiamo deciso di raccontarli come tali. Come sarebbero oggi, dimenticandoci l’iconografia classica degli eroi del Risorgimento, facendoli scendere dai piedistalli, dalle targhe delle vie, dai nomi delle scuole, per raccontarli vivi, pieni di dubbi, di energia, di voglia di vivere, come lo sono i loro coetanei odierni".

Il capoluogo ligure si intreccia con la storia fin dal suo inizio (d'altra parte Mameli nacque proprio a Genova nel 1827): la storia della miniserie parte nel 1847, due anni prima della morte del giovane, quando a una festa da ballo in un palazzo genovese il 19enne Mameli conosce la marchesina Geronima Ferretti, scoprendo di condividere con lei sogni e ideali. Ma la madre di lei, dalle idee ben diverse, ostacola l'unione tra i due. Dopo questa delusione, inaspettatamente, Mameli incontra Nino Bixio e viene introdotto nel gruppo di giovanissimi rivoluzionari genovesi della società segreta "Entelema". Insieme iniziano a organizzare manifestazioni e Goffredo, dimostrando talento poetico e carisma, ne diventa il leader. Il resto, come si dice, è storia.

Nel cast oltre al protagonista interpretato da Riccardo De Rinaldis Santorelli ci sono Neri Marcorè nei panni del padre Giorgio Mameli, Luca Ward che interpreta il gesuita padre Sinaldi, Giovanni Crozza Signoris nei panni del camallo Carlin Repetto, e poi anche Maurizio Lastrico nei panni di Giuseppe Garibaldi, Sebastiano Somma in quelli del generale Modane e infine Ricky Memphis in quelli di Ciceruacchio.