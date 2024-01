Il Teatro Carlo Felice di Genova ha registrato il tutto esaurito per l'evento benefico "My name is Luca", organizzato per commemorare il campione Gianluca Vialli, un anno dopo la sua scomparsa.

Centinaia di persone, non solo tifosi sampdoriani, hanno partecipato alla serata, con ospiti come Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani e Pep Guardiola in videocollegamento. La sala gremita è stata elogiata dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, come un tributo alla vita e allo spirito vincente di Vialli. Bergomi ha condiviso un aneddoto sull'opportunità mancata di Vialli di diventare allenatore della nazionale italiana nel 2004, mentre Marchegiani lo ha ricordato come un campione indimenticabile per la sua visione moderna nel calcio.

La serata ha anche sottolineato il sostegno alla ricerca sulla Sla e il cancro attraverso l'impegno della fondazione Vialli Mauro.

Durante l'evento il sindaco di Genova Marcl Bucci ha ammucchiato che la città ricorderà Gianluca Vialli dedicandogli prossimamente uno spazio nell'area del nuovo Waterfront di levante.

"Un grande atleta e grande uomo che ha vissuto per otto anni nella nostra Genova diventandone interprete e ambasciatore", ricorda Bucci la sua figura.