Scoperta in una grotta una neonata di diecimila anni fa

Rilevamente ritrovamento archeologico in una grotta del comune di Erli, nell'entroterra di Albenga. Un team internazionale di ricercatori ha scoperto la più antica sepoltura fino ad oggi mai documentata in Europa relativa a una neonata mesolitica. La sepoltura ha restituito, insieme ai resti del piccolo corpo, un corredo formato da oltre 60 perline in conchiglie forate, quattro ciondoli, sempre forati, ricavati da frammenti di bivalvi e un artiglio di gufo reale.

Questo dimostra come la società del Mesolitico tenesse in particolare considerazione anche i suoi membri più giovani. La comprensione di come i nostri antenati trattassero i loro morti ha un enorme significato culturale e consente di indagare sia i loro aspetti comportamentali sia quelli ideologici. Il ritrovamento è pubblicato su "Scientific Reports", rivista del gruppo "Nature".

L'équipe ha scoperto la sepoltura nell'estate del 2017, ma l'ha poi scavata completamente solo nel luglio dell'anno successivo. Il team è coordinato da ricercatori italiani Stefano Benazzi (Università di Bologna), Fabio Negrino (Università di Genova) e Marco Peresani (Univerisità di Ferrara), nonché delle Università di Montreal (Canada), della Washington University (Usa), dell'Università di Tubinga (Germania) e dell'Institute of Human Origins dell'Arizona State University (Usa).