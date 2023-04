"Senza perdono": il film girato a Genova con un inedito Enrique Balbontin in una parte drammatica

È ambientato tra il ponente genovese, Cornigliano, Campi, Lagaccio, porto e centro storico il film "Senza perdono", di Paolo Pisoni, produzione indipendente di Mastice Film e Capra Pictures, realizzata con il patrocinio di Genova Liguria Film Commission e del Comune di Genova, con il supporto del Centro Formazione Artistica di Luca Bizzarri. E tra i protagonisti spicca, per la prima volta in un ruolo drammatico, l'attore comico genovese Enrique Balbontin.

Il noir parla di una donna, Chiara, alla ricerca di giustizia dopo la morte del figlio, ucciso apparentemente da un pirata della strada. Indagando, e scoprendo che in realtà dietro l'omicidio c'è un'altra storia, la protagonista perde l'attitudine al bene incarnando la figura dell'antieroina. Accanto a lei, l'"atipico" commissario Germi che racconta il dualismo tra bene e male: "Abbiamo scoperto scorci bellissimi di Genova, da Celano Boxe a Cornigliano ad angoli dimenticati del centro storico, bellissimi da riprendere di notte" spiega Francesca Capra di Capra Pictures, tra i promotori del film. La produzione, per sostenere le spese, ha avviato anche una campagna di crowdfunding.

Gli attori e l'ambientazione

Dopo aver scritto il piano di produzione, sono partite le riprese ancora in atto nel capoluogo ligure: "Si tratta di un film indipendente - dice Capra - senza finanziamenti pubblici, per la regia di Paolo Pisoni che nella sua filmografia può vantare opere come 'Lazzaro', disponibile sulla piattaforma Chili, che ha raccontato Genova in bianco e nero. Tra gli attori abbiamo una piacevole sorpresa: Enrique Balbontin recita per la prima volta in una parte drammatica, interpretando il commissario Germi, è molto bravo e siamo sicuri che piacerà al pubblico". Accanto al comico, Margherita Romeo Messeri, attrice diplomata al teatro Stabile di Genova, e poi Amedeo Ceccarelli, Greta Mascena, Mirko De Bernardi, Lorenzo Lombardo, Igho Olize ed Emanuela Rolla.

"La figura della protagonista, Chiara - spiega il regista Paolo Pisoni - si pone immediatamente come personaggio con conflitti e motivazioni fruibili da qualsiasi spettatore. Allo stesso tempo, l’utilizzo di una protagonista femminile all’interno di una narrazione di genere noir, è cosa ancora piuttosto inconsueta. L’urgenza di narrare questa storia affonda nel mio vissuto personale, nel dolore di aver perso la mamma in età adolescenziale. Affrontare questo tema, rovesciandolo, significa calarsi in una frattura esistenziale che ben conosco".

Il film accende i riflettori in particolare sui quartieri che si allargavano sotto il ponte Morandi: "Sono rimasti a lungo isolati - conclude Pisoni - inaspriti con una frattura che appare ormai insanabile. Quel territorio, dove erano già presenti insediamenti criminali e malavitosi, è diventato una sorta di mondo a parte, sprofondato ancora più nell’ombra della delinquenza. Appare evidente che nessuno voglia fare luce su questi sinistri aspetti. Insomma, veramente non ci sì è davvero mai spinti oltre il confine del Morandi. Pur partendo da fatti reali, non era mia intenzione scrivere un film di denuncia. Tuttavia, ho sempre avvertito la necessità di usare la forma artistica del cinema come mezzo per illuminare zone volutamente lasciate buie. Il genere noir permette di descrivere la società e l'ambiente contemporaneo, come una fotografia che immortala il contesto in cui si svolge il racconto".

La raccolta fondi

La produzione ha lanciato un crowfunding per reperire le risorse necessarie a far fronte al noleggio di attrezzature per ogni reparto tecnico e al sostentamento di tutti i presenti sul set. Il primo obiettivo è terminare le riprese rispettando i tempi - circa cinque settimane - e garantendo qualità artistica e sicurezza in ogni location. Si può contribuire cliccando qui: a seconda dell'importo, i donatori riceveranno diverse ricompense, dal nome nei ringraziamenti nei titoli di coda alle giornate sul set, seguendo la lavorazione del film.