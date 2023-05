Ufficialmente aperto il 'Sentiero dei Celti e dei Liguri' che collega Milano a Sestri Levante

Dopo 10 giorni, 220 chilometri e una grande avventura, il team CeltiLiguri è arrivato a destinazione inaugurando così il sentiero dei Celti e dei Liguri, che da Milano porta a Sestri Levante e viceversa attraversando l'Appennino. Dal 14 al 23 maggio, infatti, ha avuto luogo il collaudo tecnico finale del percorso a cura degli esploratori del team: adesso il sentiero aspetta gli escursionisti.

Il percorso attraversa Lombardia, Emilia Romagna e Liguria ed è diviso in 10 tappe: prevede sia tratti di pianura, che di collina o montagna e si snoda lungo le varie forme che l'acqua, simbolo di vita e natura, può assumere. Tra queste, i Navigli di Milano, il parco e riserva Mab-Unesco del Ticino, il Po, i fiumi dell'Appennino Tidone, della Val Trebbia, passando anche per la Val d'Aveto, le sorgenti del monte Penna, ammirando cascate, impervie gole, torrenti carsici della val Graveglia, per sfociare infine nel mar Ligure.

L'itinerario è adatto a tutte le età e a tutti i livelli di esperienza dell'escursionista: dal più competente a chi si avvicina per la prima volta al mondo dell'outdoor. Alcuni tratti di percorso sono impegnativi ma sono state studiate varianti più agevoli.

Il sentiero nasce da un'idea di Emanuele Mazzadi, guida, architetto e progettista di percorsi escursionistici. "Da anni - ha spiegato - accompagniamo persone sui sentieri che dall'Appennino portano al mare: vediamo i loro occhi illuminarsi, mano a mano che si allontanano dalla città, si immergono nella natura e si riappropriano delle cose semplici. Ecco quindi l'idea di riscoprire un antico itinerario, di alto valore culturale e ambientale che partisse da una metropoli come Milano".