Scuole, con WalkUrban e il "Pedibus: 4 passi in salute" gli studenti riscoprono il territorio

Due progetti per far riscoprire agli studenti del ponente il loro territorio incentivando la mobilità sostenibile: nell'ambito del convegno "I progetti del Comune per la mobilità sostenibile" a Tursi sono stati presentati due progetti, entrambi che hanno come protagonisti istituti di diversi quartieri.

Il progetto WalkUrban, presentato con testimonianze dei docenti e degli alunni dell'Istituto comprensivo Sestri Est e delle persone disabili, ha come obiettivo la conoscenza dell'accessibilità pedonale in ambito urbano, per comprendere i fattori positivi dello spostarsi a piedi.

A questo fine, l'ufficio Progetti speciali del Comune di Genova ha organizzato lo scorso giugno due camminate esplorative in via sperimentale a Sestri Ponente, sottoponendo ai bambini dell'Istituto comprensivo e ad alcune persone disabili un sondaggio per raccogliere le loro impressioni e osservazioni sul percorso, nell'ottica di rendere più accessibile e sostenibile la loro mobilità quotidiana. Prossimamente l'iniziativa sarà replicata anche nel municipio Centro Est e sarà svolto un altro sondaggio per raccogliere dati e informazioni da trasmettere successivamente al coordinatore del progetto a livello comunitario, nell'ottica di sviluppare soluzioni in grado si favorire e facilitare gli spostamenti a piedi nelle città.

L’altra novità nel campo della mobilità scolastica è il “Progetto Pedibus: 4 passi in salute”. Il progetto consiste nel coniugare l’accompagnamento a scuola dei bimbi di alcune scuole primarie genovesi in attività di educazione e formazione alla mobilità sostenibile e a corretti stili di vita, coniugando allo stesso tempo tutela dell’ambiente e della salute. Quest’anno il progetto coinvolge gli alunni di quattro scuole primarie genovesi: IC Voltri 1, Centro Storico, Convitto Nazionale Colombo e Molassana Prato. Tre delle quattro scuole saranno protagoniste giovedì 22 settembre di un Pedibus a cui seguiranno attività a cura degli operatori di Asl, rivolte ai bimbi per aumentare la loro consapevolezza sui benefici per la salute del movimento fisico e della corretta postura.