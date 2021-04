Guasto nel centro cottura del servizio mensa, bimbi pranzano a tonno e grissini: è polemica

L’azienda Ladisa, che si occupa di pasti veicolati per diverse scuole della città, ha annunciato a fine mattinata che non sarebbe stato possibile servire il solito menù, optando per quello d’emergenza. Genitori sul piede di guerra

Pranzo a base di tonno in scatola e grissini per i piccoli alunni delle scuole che si servono della ditta Ladisa per il servizio mensa.

Nella tarda mattinata di lunedì l’azienda ha annunciato che a causa di un guasto all’impianto gas nel centro cottura di via Adamoli, non sarebbe stato possibile servire il menù previsto per la giornata. E così ai bambini è stato portato - così come previsto in caso di emergenze - un menù composto da grissini, tonno in scatola, carote julienne, frutta e pane: "Il menù previsto questa mattina sarà riproposto per martedì con una variazione del contorno”, hanno spiegato da Ladisa.

A raccontare quanto accaduto è stata la Rete Commissioni Mensa Genova, che riunisce genitori e rappresentanti scolastici del territorio genovese: “Guasto al centro cottura Ladisa, manca il gas e tutte le scuole con mensa veicolata servite dalla ditta, per oggi serviranno tonno e grissini - spiegano dalla Rete riprendendo quanto diffuso anche dall'Istituto Comprensivo Quarto - Sarà l'occasione per utilizzare le grandi scorte di tonno previste per questo scopo”.

L’annuncio, condiviso anche sui social, ha suscitato diverse polemiche, con genitori che hanno chiesto se il pasto d’emergenza verrà comunque addebitato: “Ci stiamo giusto domandando se siano ancora in vigore i regolamenti sul rimborso automatico ottenuti con grande fatica con la giunta precedente - ha sottolineato la Rete Commissioni Mensa - Abbiamo inviato la richiesta di chiarimento alla Consulta”.