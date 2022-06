Piano Estate 2022, 40 istituti genovesi riceveranno fondi dal Ministero dell'Istruzione

Molte scuole di Genova e provincia nelle graduatorie - uscite oggi, venerdì 17 giugno - dei fondi Pon per la scuola, che distribuiscono risorse europee per il Piano Estate 2022 del Ministero dell'Istruzione.

Sono stati così autorizzati circa 57mila progetti da realizzare in più di tremila istituti scolastici in Italia, tra cui una ventina di scuole del genovese. Le proposte saranno realizzate con un budget di 179 milioni di euro e riguarderanno laboratori d'arte, musica e sport, scrittura creativa e, ancora, competenze digitali, educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità e alla cura dei beni comuni, musica e canto. Importanti poi le attività per l'accoglienza dei ragazzi ucraini. Rientra tutto nella "Scuola d’Estate", il piano del Ministero dell’Istruzione a beneficio di studenti, su base volontaria, che prende forma da giugno a settembre come momento di costruzione dell’innovazione didattica e delle buone pratiche.

L'inoltro delle candidature era previsto entro il 1 giugno, e in tutta la regione arriveranno fondi a una quarantina di istituti, per l'esattezza 39 scuole e un centro provinciale per l'istruzione degli adulti. Massima priorità principalmente a chi non aveva ancora ricevuto finanziamenti da bandi precedenti. Ecco quelle di Genova e provincia, con somme che vanno dai 15mila ai 70mila: fondi richiesti e autorizzati a seconda del progetto presentato.

Scuole di Genova:

Istituto comprensivo Montaldo

Istituto superiore Calvino

Istituto comprensivo San Fruttuoso

Istituto comprensivo Burlando

Scuola primaria Nostra Signora della Neve

Scuola media Sancta Maria ad Nives

Istituto comprensivo Albaro

Convitto Colombo

Scuola primaria paritaria S. M. ad Nives "Villa Augusta" (valutato con riserva)

Liceo scientifico Lanfranconi - Priorità A

Istituto comprensivo Lagaccio - Priorità B

Istituto comprensivo Voltri II - Priorità B

Istituto comprensivo Marassi - Priorità B

Centro provinciale istruzione adulti Centro Ponente

Scuole in provincia: