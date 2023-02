Piove nella palestra della scuola, mobilitazione per fare partire i lavori

Sono iniziati il 15 febbraio i lavori di manutenzione della scuola Ettore Vernazza di via Vittorino Era a Sturla, al centro delle proteste delle famiglie dopo l'ultima recita di Natale che aveva mostrato una situazione di degrado, segnalata dalla consigliera municipale del Levante Serena Finocchio (centrosinistra) alle autorità competenti e alla Asl 3.

"A dicembre 2022 mi sono recata presso la palestra per vedere la recita di Natale di mia figlia - spiega Finocchio - e, assieme agli altri genitori ci siamo resi conto di una situazione imbarazzante: la palestra in cui si stava svolgendo la recita e dove normalmente i bambini svolgono le ore di attività fisica, si trovava in condizioni fatiscenti. La pioggia cadeva al centro della palestra, muffa sui muri, pareti scrostate, una situazione secondo noi pericolosa e allarmante. Successivamente ho ricevuto diverse sollecitazioni da genitori, anche di altre classi. A gennaio 2023 ho quindi segnalato all'ufficio sport della Asl e ora sono partiti i lavori che dovrebbero durare 90 giorni". Tra le problematiche riscontrate dalla Asl il deterioramento delle strutture esterne, pavimentazione del lastrico solare sconnessa con segni di umidità di risalita, segni di umidità sulle pareti e sul soffitto del corridoio di accesso della palestra, degli spogliatoi e dei servizi igienici, presumibilmente per infiltrazioni dal soprastante lastrico solare. Negli spogliatoi delle docce piatti di alcune docce deteriorati, una porta rimossa e accostata a una parete e attrezzature vetuste, tra cui un cavallo per ginnastica artistica deteriorato e parallele con supporti in metallo arrugginiti.

"La palestra in questione, dal 2012, fa parte dei beni assegnati tramite gara al concessionario di Villa Gentile - sottolinea Finocchio - e dal 2012 al 2015 è stata oggetto del contendere fra il vecchio concessionario e Comune. Il 23 marzo 2015 Asl 3 dichiarava 'la palestra temporaneamente non idonea dal punto di vista igienici sanitario stante la presenza di umidità da infiltrazioni provenienti dal terrazzo a copertura della struttura', nel gennaio 2016 invece informava di non aver più riscontrato inconvenienti igienico sanitari presso la palestra di Villa Gentile e che la stessa era pertanto nuovamente idonea all’ uso sportivo"."

"Dal 2016 al 2022 penso che la situazione sia migliorata e che siano stati eseguiti i lavori e che il Comune abbia monitorato il concessionario affinché eseguisse i lavori richiesti, poi vuoi per pandemia e mancanza di ulteriori segnalazioni ero convinta che la situazione fosse rientrata. Alla recita di Natale dell'anno appena concluso sono invece emerse le nuove problematiche segnalate. Ho anche incontrato l'attuale concessionario che non ha colpe e sono molto soddisfatta che il Comune si sia già mobilitato e che il 15 febbraio abbia dato il via ai lavori di ripristino che dovrebbero durare circa 90 giorni. Sulla salute dei bambini non si può scherzare".