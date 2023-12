Al Metelino una scuola per musicisti di bordo

È stata inaugurata a Genova la sede di Riviera Music Entertainment, nuova realtà culturale, che ha scelto come sede l'Edificio Metelino. La mission di Riviera Music Entertainment è, innanzitutto, la selezione e formazione di musicisti dedicati all'entertainment musicale per il mondo del crocierismo.

Un recente studio di Future Market Insights prevede che nel 2032 l'Europa diventerà il primo mercato al mondo per i viaggi in nave e, nell'ottica di questa espansione, sarà inevitabile l'esplosione di richieste e l'esigenza di una formazione sistematica del personale, per acquisire, tra gli altri, musicisti pronti a soddisfare le nuove richieste degli uffici artistici delle compagnie crocieristiche di tutto il mondo.

Il direttore generale di Riviera, Marco Terreni, musicista e producer attivo nei mercati discografici a livello internazionale ed esperto del settore dell'intrattenimento da crociera, ha costruito uno staff, che consentirà alla struttura un rapido posizionamento nel mercato dello show business e certamente anche in quello discografico.

La sede, organizzata con 3 studi di registrazione, 2 sale da ripresa, più uffici, ha una struttura di insonorizzazione innovativa al servizio della musica e una strumentazione di ultima generazione. All'interno degli studi verranno svolte tre tipologie di attività:

Music at sea hub

Attività di selezione e reclutamento di musicisti professionisti, preferibilmente sotto di 40 anni di età, a cui seguirà un percorso di indirizzo sulle soft skill necessarie e finalizzato alle assunzioni di personale.

I professionisti selezionati, di vari profili del mondo dell’entertainment musicale, seguiranno corsi specifici, complementari alla loro formazione musicale, per specializzarsi nella professione di musicista per le navi da crociera.

Tutte le operatività saranno seguite da professionisti con esperienza decennale nel settore, per costruire una proposta performante di cantanti, musicisti, band, solisti, orchestre etc.

Riviera show production

Gli anni di esperienza, a livello internazionale, nella produzione di spettacoli destinati a diversi settori del mondo dell’intrattenimento saranno la base per la costruzione di un’offerta prestigiosa di spettacoli dal vivo; produzioni teatrali, programmi di musica e danza destinati a Teatri, Cabaret, Casinò ed eventi all’aperto.

Riviera Music Entertainment sarà una fucina artistica e produttiva per costruire progetti in grado di soddisfare gli standard più alti dell’intrattenimento internazionale.

Riviera recording studio

Attività di produzione musicale rivolta al mercato editoriale e discografico internazionale.

Riviera Recording Studio non è un "semplice" studio di registrazione, ma una casa di produzione

che realizza progetti mettendo al centro 3 elementi fondamentali:

Creatività

Tecnica

Innovazione

Grazie al team di professionisti riconosciuti a livello nazionale e internazionale, e tecnologie all’avanguardie, si potranno realizzare produzioni artistiche rivolte ai vari settori dell’odierna Industria musicale internazionale:

Discografia

Filmografia

Documentaristica

Eventi

Teatro

Multimediale/ Metaverso

Riviera Music Entertainment sarà quindi presente sul territorio ligure e nella città per collaborare ed interagire con le realtà istituzionali, formative e culturali esistenti per portare la propria esperienza e le proprie skill a supporto dell’offerta culturale e musicale locale.