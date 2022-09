L'area abbandonata per 15 anni che ora ospita una scuola mtb

Da area abbandonata a scuola di mountain bike per grandi e piccini, dopo un grande lavoro di riqualificazione del territorio. Riprendono così - dopo una prima stagione di successo - le attiivtà dell'associazione Ponente Outdoor al Bric Belvedere, tra Voltri 2 e Ca' Nova.

La filosofia vincente è stata divertirsi all'aria aperta prendendosi cura dell'ambiente circostante: la scuola di mtb infatti sorge a febbraio su un'area che appena pochi mesi prima era abbandonata e versava in condizioni di degrado da 15 anni.

L'associazione nasce anni fa, come team di singoli volenterosi che si dedicavano alla pulizia dei sentieri tra Mele e l'entroterra di Voltri. Riqualificandoli, con il tempo, li hanno aperti alle attività outdoor. Infine, in sinergia con la passata amministrazione del Municipio Ponente e con il Comune di Genova, i volontari sono riusciti a farsi dare l'area del Bric Belvedere in gestione.

Il lavoro per rimetterla in sesto non è stato facile: sono stati necessari svariati fine settimana di lavoro, appelli sul web per coinvolgere un ampio numero di persone, ma il risultato è stato più che soddisfacente. "La prima stagione è andata molto bene - spiega Andrea Magnano di Ponente Outdoor Bike Spot - e abbiamo avuto molte adesioni. Adesso si riparte: all'open day c'erano anche rappresentanti del Comune e della nuova amministrazione del Municipio Ponente, con cui si sta creando una bella collaborazione e a cui abbiamo parlato dei tanti progetti che abbiamo in mente, grazie anche alla mente vulcanica del nostro presidente Fabio Scarnecchia". La zona, dopo lunghi anni di abbandono, è entrata nel cuore dei cittadini: "Visto il grande lavoro che abbiamo fatto per riqualificarla - commenta Magnano - a questa zona tengono molte persone anche tra coloro che abitano nelle vicinanze, che la controllano e fanno attenzione che non ridiventi terra di nessuno. Questo ci fa un enorme piacere".

Adesso, dopo una prima stagione di successo, riprendono le attività con corsi divisi per età: l'associazione prima di aprire lo spazio ha formato diversi istruttori tra i soci che hanno preso il brevetto del Coni, in modo da seguire professionalmente tutti gli allievi. Nel frattempo, i soci continuano la loro attività di pulizia sentieri tra il Municipio Ponente e Mele per regalare a cittadini e visitatori un ambiente curato.