Scuola, è il giorno del rientro in classe per 184mila studenti liguri

Dopo la pausa estiva, oggi, giovedì 14 settembre 2023, è il giorno del rientro a scuola per 184mila studenti liguri. Il nuovo anno scolastico nella nostra regione è iniziato lunedì 11 settembre, con l'apertura degli istituti dell'infanzia.

Quest'anno i giorni di lezione saranno 208. Il calendario scolastico 2023/2024 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Liguria, con inizio il 14 settembre e fine l'8 giugno 2024, prevede infatti la sospensione delle lezioni per tutte le domeniche, per le festività statali, nel periodo natalizio e in quello pasquale al quale si sommano alcuni giorni di vacanza stabiliti direttamente dalla Regione. Discorso diverso per le scuole dell'infanzia, che termineranno sabato 29 giugno.

La festa dell’Immacolata quest’anno cadrà di venerdì, dando la possibilità di fare un weekend lungo di riposo. Il 25 aprile, che sarà di giovedì, permetterà invece di fare ponte saltando solo un giorno. Niente pausa per la giornata della Repubblica, che nel 2024 coinciderà con una domenica.